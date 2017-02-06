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06 şubat 2017 Pazartesi
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TEİAŞ Çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi’nden Beklentileri
İşte İşçi Sendikalarının Üye Sayıları
EKAT Eğitiminin 2017 Yılı Şartları ve Fiyatları Açıklandı
ELDER'in Hazırladığı 6 Mesleğin Yeterliliği MYK Tarafından Onaylandı
Schneider, GE ve ABB Elektrik İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesi Zaferi
Kamu İşçilerinin 2017 İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
İşsizlik Oranı Açıklandı
MTA Genel Müdürlüğü 187 Personel İçin İhaleye Çıktı
TEİAŞ Bünyesinde 12 Yeni Canlı Bakım Ekibi Kurulacak
TES-İŞ TREDAŞ'ta Yetkili Sendika Oldu
Yargıtay'dan Flaş 'Fazla Mesai' Kararı
Doğru LED Ampul Nasıl Seçilir?
Dünyada Nükleer Enerji Santrali Olan Ülkeler!
Yenilenebilir Enerji..GÜCÜNÜ GÜNEŞTEN ALAN VE HİÇ TÜKENMEYECEK ENERJİ..
RÜZGAR ENERJİSİNİN KAYNAĞI GÜNEŞTİR..
ÇEVRECİ ENERJİNİN KAYNAĞI BELLİ OLSUN
ENERJİ ISI VE IŞIK ENERJİSİ ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN GÜNEŞ
Enerji Tasarrufu..ELEKTRİK, atom çekirdeğinin çevresinde dönen elektronların yer değiştirmesinden elde edilir..
Enerji Devleri Akıllı Şebekeler İçin Bir Araya Geliyor
5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na Türkiye’den ve dünyadan önemli isimler katılacak
EPDK'dan RES Projelerine İlişkin Flaş Düzenleme
RES projelerin planlanması yapılırken hava ile yer haberleşme istasyonlarının konumları dikkate alınacak.
1 Şubat Kararları Türkiye ve Bölgesi İçin Milat Olabilir!
Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, “1 Şubat’ta alınan bu iki karar Türkiye ve bölge için milat olabilir” dedi.
Enerji Bakanlığı, 2017 Yılı Staj Kontenjanları
Enerji Bakanlığı, 2017 yılına ait staj kontenjanlarını açıkladı.
Türkiye'nin Elektrik Tüketimi Arttı
Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 25 milyar 98 milyon 999 bin kilovatsaate yükseldi.
EÜAŞ'a Ait Çayırhan Özelleştirmesine Dört Şirket Başvurdu
EÜAŞ'a ait Çayırhan Enerji Üretim Alanı ile Kömür Rezerv Alanının işletme hakkının verilmesine yönelik özelleştirme ihalesinin önyeterliliği ve teklifi için 4 şirket başvurdu.
EÜAŞ'a Ait Beş HES Özelleştirilecek
EÜAŞ’a ait; Anamur, Bozyazı, Mut-Derinçay, Silifke ve Zeyne Hidroelektrik Santralleri bir bütün halinde “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecek.
İlk Yerli Güneş Enerjisi Paneli Tanıtılacak
Desiba Enerji ilk yerli güneş enerjisi panelini tanıtacak
Google Enerjisini, Güney Amerika'nın En Büyük Güneş Enerjisi Santralinden Alacak
Google'nin Şili'deki veri merkezi bundan sonra Güney Amerika'nın en büyük güneş enerjisi tesisinden güç alacak.
CLK Enerji Genel Koordinatörü Abdullah ATALAY'dan Hodri Meydan
Abdullah ATALAY, Yenişafak Gazetesi’nde yer alan hakkındaki iddialara sert tepki gösterdi.
Yargıtay'dan Flaş Kayıp Kaçak Kararı
Yargıtay'dan tüketeciyi sevindiren haber. Kayıp kaçak davasını kazandı
Türkiye Akıllı Şebekeler Çözüm Çalıştayı’nın İlk Ayağı Tamamlandı
TAŞ 2023 Çözüm Çalıştayı’nın İlk Ayağı Tamamlandı
EPDK 18 Şirkete 5 Milyon TL Ceza Kesti
EPDK, çeşitli gerekçelerle 18 şirkete toplam 4 milyon 943 bin 47 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Zorlu Enerji'den Dev Yatırım
Zorlu Enerji, toplamda 1047 MW olan kurulu gücüne, Pakistan’da kuracağı 100 MW’lık Quaid-e-Azam Solar Park’ı ekliyor.
Elektrik Dağıtım Şirketleri Yabancıların Takibinde
KPMG Onur Okutur: Elektrik dağıtım alanı da büyük yabancı grupların takibinde.
BP Enerji Görünümü 2017 Raporu Açıklandı
Tüm dünyada enerji talebi 2035'e kadar yüzde 30 artacak.
Enerji
TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden Türkiye Varlık Fonu'na Devredildi
Enerji Bakanı Albayrak Akkuyu Nükleer Santrali İnşaatını İnceledi
Enerji Sektörünün Başarılı İsmi Abdullah ATALAY, TEİAŞ Genel Müdürlüğü Görevine Getirildi
Enerji Devleri Akıllı Şebekeler İçin Bir Araya Geliyor
EPDK'dan RES Projelerine İlişkin Flaş Düzenleme
1 Şubat Kararları Türkiye ve Bölgesi İçin Milat Olabilir!
Elektrik
HES'te Buz Savaşı
Aksa Enerji Genel Kurulu 7 Santralin Satışını Onayladı
Ocak Ayında 10 Elektrik Santrali Devreye Alındı
Siemens Yaz Dönemi İçin Staj Başvurusu Almaya Başladı!
Son Bir Yılda Enerji İşkolunda Çalışan İşçi Sayısı 11 Bin Kişi Azaldı
Zorlu Enerji'den Osmangazi EDAŞ Açıklaması
EÜAŞ.
Yorum :
YILLARCA ÜCRET SENDİKACILIĞI YAPTINIZ,VE SENDİKACILIK YAPTIĞINIZI SANDINIZ,KAVAK AĞACI GİBİ İKTİDARLARA DOĞRU HEP EGİLDİNİZ,GEÇMİŞ OLSUN SU KÖPRÜ BÖLDÜ!!!
HALİL PİŞGİN
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Adam Gibi Adam
Yorum :
Sayın Abdullah Atalay, Allah hayırlı uğurlu etsin. Bu memleketin sizin gibi adamlara "adam gibi adamlara" ihtiyacı var.
Ahmet Gürgen
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1 kişi
Yorum :
Enerji Sistemleri Mühendisliğinden bir kişi alınacak neden açtınız ki bu bölümü merak ettim . :D
Ayberk TÜRK
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sendikacılık.
Yorum :
enflasyon oranının üzerinde zam istiyoruz. ilk ve 2. altı aylarda %9, 3. ve 4. altı aylarda %8 oranında zam bekliyoruz. tes-iş işçinin sesini duymalı. teiaş çalışanları memnun değil.
tayyip kalın
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pasaport hakkı...
Yorum :
işçilere de memurda olduğu gibi belli bir kıdem sonrasında yeşil pasaport hakkı verilsin. işçilerde kamu çalışanı sonuçta.
mustafa öksüz
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SEVGİLİ TES İŞ
Yorum :
Sevgili Tes-İş beklentilerimizin tamamı olmasa bile belirli bir miktarını karşılasan kafi. Çok mu şey istiyoruz elbette hayır. Yüksek gerilimde ve ölüm tehlikesi altında çalışmanın ...
YILMAZ ERYOLU
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Yorum :
önlisans elektrik bölümü bitirip tekniker olanların hali ne olacak ? yevmiye artışı bekliyoruz. tes iş taşın altına elini koysun artık. uyuyan sendika istemiyoruz...
adem bilğiç
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tes-iş artık birşeyler yapmanın zamanı gelmedi mi?
Yorum :
tes-iş sendikasından bu maddeleri dikkate almasını ve kamu-iş karşısına bu şekilde çıkmasını bekliyoruz... 40-50-10 tl sosyal yardımlarla olmaz bu iş. en düşük yevmiye 120 tl ye çı...
emin coşar
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Yorum :
Hayırlı Olsun
sFZB67
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allahtan rahmet diliyorum.
Yorum :
Bize hizmt etmek isterken canlarnı kaybetmiş isanlar. Allahtan hepsine rahmet diliyorum.
guven uzumcu
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Aldiklari maas helal..
Yorum :
Sevgili enerjimagazin editörü öncelikle bu zor koşullarda enerji çalışanlarının neler yaşadığını Hangi zorlukla çalıştıklarını yayinladiginiz için teşekkür ederim . Ben ve benim...
Ertan
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BİRLİKTE YENİ HEDEFLERe
Yorum :
TEDAŞ AİLESİNİN MENSUBU OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM BU ORGANİZASYONU HAZIRLAYAN BAŞTA GENEL MÜDÜRÜMÜZ SN HALİL İBRAHİM LEVENTOĞLU VE DEĞERLİ YARDIMCILARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM...
TOLGA BAĞCI
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Gururluyum
Yorum :
Genel Müdürüm sizin gibi mütevazi kişilikli bir insanla birlikte çalıştığım için, TEDAŞ ailesinin bir ferdi olduğum için çok gururluyum. Masa masa gezerek her birimizle ayrı ayrı ilg...
Fatih
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Hakkimi Haram olsun.
Yorum :
2012 yilinda kpss puani ile özelleşen ve özelleştirme kapsaminda olan Tedaş temsilciliklerinde veya kurulacak olan yerlerde göreve başladim ama özelleştirme esnasinda. Personel daire başkanl...
ilhami Güneş
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emniyt
Yorum :
kardeşi direkte hiç bir yer ankraj noktası olmasa bile dikey yaşam halatı ve asap kullanacak bunlar isg mevzuatlarında yazılı malesef bunları öğrenemedik.malzeme tedarikinden firma sorumlud...
mevlüt bayrak
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yalan haber insan canı bu kadar kolay alınamaz
Yorum :
Fatih küçük abimiz orada emminet kemeri yoksa İsg iş güvenliniz neredeydi ve orada kopan halat kaç yıllıktır allah bilir vermişsiniz taşerona işi kafasına göre pazar günü işe çıkar...
mustafa göküs
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açma veya kesme
Yorum :
Adıyaman Gölbaşı akedaş acma kesme basvuru yatım ama bana geri dönüş yapılmadı elektrik elektronik diploma var 05310290647
ilker şahin
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Yorum :
denizli ticaret meslek lisesinde okuyorum son senem iş arıyorum yardımcı olursanız sevinirimm....
osman yıldırım
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Teias
Yorum :
Direkten inerken emniyet kemeri kullanmadığını yazmışsınız pekala size soralım inerken emniyet kemerini nereye baglayacaksin siz haber yaparsınız ancak ordaki o çalışanın nasıl çalı...
Hüseyin Cakmak
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Terbiyesizliğin lüzumu yok
Yorum :
Münhali açılan kadroya alınacak kişilerin çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. İstenen seviye düzeyini belirleyen alanında uzman birden fazla uluslararası kurum ve bunların düz...
tuluy kalyoncu
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Özelleştirme
EÜAŞ'a Ait Özelleştirme İhalesi Pazartesi Yapılacak
EÜAŞ'a Ait Çayırhan Özelleştirmesine Dört Şirket Başvurdu
EÜAŞ'a Ait Beş HES Özelleştirilecek
ÖYK Adıgüzel ve Kemer HES'lerin Özelleştirmesini Onayladı
ÖYK Türkiye Petrolleri'nin Özelleştirmesini Onayladı
ÖYK Şanlıurfa HES'in Özelleştirmesini Onayladı
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İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.(AYEDAŞ) Genel Müdür Mükremin ÇEPNİ, haberimizi doğruladı.
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SY GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yaman ile santral işletmeciliği ve enerji sektörünün geleceği konusunda bir röportaj yaptık.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
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