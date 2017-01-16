AkÄ±llÄ± Åžebekeler Operasyon Sisteminde TÃ¼rkiyeâ€™de Bir Ä°lk

TREDAÅž, elektrik kesintilerini minimize ederek mÃ¼ÅŸteri memnuniyetini en Ã¼st noktaya Ã§Ä±karma hedefiyle GE ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±.