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22 Ocak 2017 Pazar
22 Ocak 2017 TÃ¼rkiye GÃ¼ndemi
TÃ¼rkiye Geneli Elektrik Kesintileri
Elektrik FaturanÄ±zÄ±n DoÄŸruluÄŸunu Kontrol Edin
NÃ¼kleer Enerji YatÄ±rÄ±mlarÄ± ve TÃ¼rkiye
KÄ±brÄ±s Enerji Ãœretim KaynaklarÄ±nÄ± Ã‡eÅŸitlendirecek
EÃœAÅž, Ã‡erkezkÃ¶y ve Ã‡atalca KÃ¶mÃ¼r SahalarÄ± Ä°Ã§in Ä°haleye Ã‡Ä±ktÄ±
LEVENTOÄžLU Toroslar EDAÅž ve AEDAÅž'Ä± Ä°nceledi
TEÄ°AÅž 12 Trafo Merkezi Ä°Ã§in Ä°haleye Ã‡Ä±ktÄ±
Zorlu Enerji KÄ±zÄ±ldere III JES'in Lisans Tadili Ä°Ã§in EPDK'ya BaÅŸvurdu
Aras EDAÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fikret AkbaÅŸ YÄ±lÄ±n CEO'su SeÃ§ildi
OEDAÅž ve OEPSAÅž'Ä±n Zorlu Enerji'ye Devri Ä°Ã§in Ä°mzalar AtÄ±ldÄ±
EMO'dan Ucuz Elektrik UyarÄ±sÄ±
Kamu Ä°ÅŸÃ§ilerinin 2017 Ä°lave Tediye Ã–deme Tarihleri Belli Oldu
NÃ¼kleer Enerji YatÄ±rÄ±mlarÄ± ve TÃ¼rkiyeKÄ±brÄ±s Enerji Ãœretim KaynaklarÄ±nÄ± Ã‡eÅŸitlendirecekEÃœAÅž, Ã‡erkezkÃ¶y ve Ã‡atalca KÃ¶mÃ¼r SahalarÄ± Ä°Ã§in Ä°haleye Ã‡Ä±ktÄ±LEVENTOÄžLU Toroslar EDAÅž ve AEDAÅž'Ä± Ä°ncelediTEÄ°AÅž 12 Trafo Merkezi Ä°Ã§in Ä°haleye Ã‡Ä±ktÄ±Zorlu Enerji KÄ±zÄ±ldere III JES'in Lisans Tadili Ä°Ã§in EPDK'ya BaÅŸvurduAras EDAÅž Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Fikret AkbaÅŸ YÄ±lÄ±n CEO'su SeÃ§ildiOEDAÅž ve OEPSAÅž'Ä±n Zorlu Enerji'ye Devri Ä°Ã§in Ä°mzalar AtÄ±ldÄ±EMO'dan Ucuz Elektrik UyarÄ±sÄ±Kamu Ä°ÅŸÃ§ilerinin 2017 Ä°lave Tediye Ã–deme Tarihleri Belli Oldu
TEÄ°AÅž BÃ¼nyesinde 12 Yeni CanlÄ± BakÄ±m Ekibi Kurulacak
TEÄ°AÅž BÃ¼nyesinde 12 Yeni CanlÄ± BakÄ±m Ekibi Kurulacak
TES-Ä°Åž TREDAÅž'ta Yetkili Sendika Oldu
TES-Ä°Åž TREDAÅž'ta Yetkili Sendika Oldu
YargÄ±tay'dan FlaÅŸ 'Fazla Mesai' KararÄ±
Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 73 Personel Kamu GÃ¶revinden Ä°hraÃ§ Edildi
Asgari Ãœcret Belirlendi
TEÄ°AÅž, TTK ve TKÄ° Personel Alacak
Tes-Ä°ÅŸ'ten BEDAÅž AÃ§Ä±klamasÄ±
TEDAÅž Tarihinde Bir Ä°lk
EÃœAÅž'a YapÄ±lan Atamalar Mahkeme TarafÄ±ndan Ä°ptal Edildi
OHAL DÃ¶neminde Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 249 MÃ¼hendis Ä°ÅŸten Ã‡Ä±karÄ±ldÄ±
EÃœAÅž KPSS Ä°le Kuruma YerleÅŸenlerin Ä°simlerini AÃ§Ä±kladÄ±


AKSA Enerji Genel Kurul KararÄ± AldÄ±
AKSA Enerji Genel Kurul KararÄ± AldÄ±AKSA Enerji, OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurul yapma kararÄ± aldÄ±.
Serince GES'lerin KabulÃ¼ YapÄ±ldÄ±
Serince GES'lerin KabulÃ¼ YapÄ±ldÄ±Senirce 1 - Senirce 2 - Senirce 3 GESâ€™lerin kabulÃ¼ AEDAÅž tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildi.
OEDAÅž ve OEPSAÅžâ€™Ä±n Zorlu Enerjiâ€™ye Devrine Ä°zin Ã‡Ä±ktÄ±
OEDAÅž ve OEPSAÅžâ€™Ä±n Zorlu Enerjiâ€™ye Devrine Ä°zin Ã‡Ä±ktÄ±RK, OEDAÅž ve OEPSAÅžâ€™Ä±n Zorlu Enerjiâ€™ye devrine izin verdi.
Turkcell'den Dev Enerji Tasarrufu
Turkcell'den Dev Enerji TasarrufuTurkcell, 2016 yÄ±lÄ±nda 104 milyon kilovat saati aÅŸan 30 milyon TLâ€™lik bir enerji tasarrufu saÄŸladÄ±.
ADM EDAÅž Ekiplerinin Egeâ€™nin Zirvesinde Enerji MÃ¼cadelesi
ADM EDAÅž Ekiplerinin Egeâ€™nin Zirvesinde Enerji MÃ¼cadelesiADM Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m ekipleri, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda da yÃ¼ksek kesimlerde bulunan enerji nakil hatlarÄ±ndaki arÄ±zalara mÃ¼dahale ediyor.
Enerji Projeleri Ä°Ã§in Acele KamulaÅŸtÄ±rmalar YapÄ±lacak
Enerji Projeleri Ä°Ã§in Acele KamulaÅŸtÄ±rmalar YapÄ±lacakBakanlar Kurulu, enerji projeleri iÃ§in bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi.
AkÄ±llÄ± Åžebekeler Operasyon Sisteminde TÃ¼rkiyeâ€™de Bir Ä°lk
AkÄ±llÄ± Åžebekeler Operasyon Sisteminde TÃ¼rkiyeâ€™de Bir Ä°lkTREDAÅž, elektrik kesintilerini minimize ederek mÃ¼ÅŸteri memnuniyetini en Ã¼st noktaya Ã§Ä±karma hedefiyle GE ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±.
GEâ€™den RES'lerin VerimliliÄŸini ArtÄ±rmak Ä°Ã§in BeÅŸ YazÄ±lÄ±m
GEâ€™den RES'lerin VerimliliÄŸini ArtÄ±rmak Ä°Ã§in BeÅŸ YazÄ±lÄ±mGE, yÄ±llÄ±k enerji Ã¼retimini artÄ±rmak ve rÃ¼zgar santrali verimliliÄŸini yÃ¼kseltmek iÃ§in beÅŸ yazÄ±lÄ±m uygulamasÄ± geliÅŸtirildi.
Halil Ä°brahim LeventoÄŸlu MEDAÅž'Ä± Ä°nceledi
Halil Ä°brahim LeventoÄŸlu MEDAÅž'Ä± Ä°ncelediLEVENTOÄžLU: TEDAÅž daÄŸÄ±tÄ±m sektÃ¶rÃ¼ne 18 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacak.
Hollandaâ€™daki BÃ¼tÃ¼n Trenler RÃ¼zgar Enerjisiyle Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya BaÅŸlandÄ±
Hollandaâ€™daki BÃ¼tÃ¼n Trenler RÃ¼zgar Enerjisiyle Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya BaÅŸlandÄ±2017 itibariyle Hollandaâ€™daki bÃ¼tÃ¼n trenler rÃ¼zgar enerjisiyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.
TÃ¼rkiye'de Hibrit AraÃ§ SatÄ±ÅŸÄ± 9 Kat ArttÄ±
TÃ¼rkiye'de Hibrit AraÃ§ SatÄ±ÅŸÄ± 9 Kat ArttÄ±TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l hibrit araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 9 kat artarak 950'ye yÃ¼kseldi.
EPDK 25 Åžirkete 9,6 Milyon TL Ceza Kesti
EPDK 25 Åžirkete 9,6 Milyon TL Ceza KestiEPDK, Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle 25 ÅŸirkete toplam 9 milyon 649 bin 660 TL idari para cezasÄ± uygulanmasÄ±na karar verdi.
Gazprom'un Avrupa ve TÃ¼rkiye'ye GÃ¼nlÃ¼k DoÄŸalgaz Ä°hracatÄ± Rekor KÄ±rdÄ±
Gazprom'un Avrupa ve TÃ¼rkiye'ye GÃ¼nlÃ¼k DoÄŸalgaz Ä°hracatÄ± Rekor KÄ±rdÄ±Gazprom'un Avrupa ve TÃ¼rkiye'ye gÃ¼nlÃ¼k doÄŸalgaz ihracatÄ± 8 Ocakâ€™ta yeni bir rekor kÄ±rdÄ±.
DÃ¼nyanÄ±n En Uzun RÃ¼zgar TÃ¼rbini KanatlarÄ± TÃ¼rkiye'de Ãœretilecek
DÃ¼nyanÄ±n En Uzun RÃ¼zgar TÃ¼rbini KanatlarÄ± TÃ¼rkiye'de ÃœretilecekLM Wind Power'Ä±n YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ben Malefijt, dÃ¼nyanÄ±n en uzun kanatlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de Ã¼reteceklerini bildirdi.
SEDAÅž Ekipleri Komando Gibi MÃ¼cadele Ediyor
SEDAÅž Ekipleri Komando Gibi MÃ¼cadele EdiyorKarlÄ± ve soÄŸuk havada, elektrik direkleri Ã¼zerinde Ã§evik hareketlerle ÅŸebekeye enerji vermek iÃ§in mÃ¼cadele eden ekipler komando eÄŸitimi yapar gibi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar
Elektrikte de OHAL DÃ¶nemi BaÅŸlatÄ±lmalÄ± Ã–nerisi
Elektrikte de OHAL DÃ¶nemi BaÅŸlatÄ±lmalÄ± Ã–nerisiProf. Dr. GÃ¼rkan KumbaroÄŸluâ€™ndan â€˜Elektrikte de OHAL dÃ¶nemi baÅŸlatÄ±lmalÄ±â€™ Ã¶nerisi geldi.
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Yorum : HayÄ±rlÄ± Olsun
sFZB67
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allahtan rahmet diliyorum.
Yorum : Bize hizmt etmek isterken canlarnÄ± kaybetmiÅŸ isanlar. Allahtan hepsine rahmet diliyorum.
guven uzumcu
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Aldiklari maas helal..
Yorum : Sevgili enerjimagazin editÃ¶rÃ¼ Ã¶ncelikle bu zor koÅŸullarda enerji Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Hangi zorlukla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± yayinladiginiz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim . Ben ve benim...
Ertan
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BÄ°RLÄ°KTE YENÄ° HEDEFLERe
Yorum : TEDAÅž AÄ°LESÄ°NÄ°N MENSUBU OLDUÄžUM Ä°Ã‡Ä°N GURUR DUYUYORUM BU ORGANÄ°ZASYONU HAZIRLAYAN BAÅžTA GENEL MÃœDÃœRÃœMÃœZ SN HALÄ°L Ä°BRAHÄ°M LEVENTOÄžLU VE DEÄžERLÄ° YARDIMCILARINA Ã‡OK TEÅžEKKÃœR EDERÄ°M...
TOLGA BAÄžCI
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Gururluyum
Yorum : Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼m sizin gibi mÃ¼tevazi kiÅŸilikli bir insanla birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in, TEDAÅž ailesinin bir ferdi olduÄŸum iÃ§in Ã§ok gururluyum. Masa masa gezerek her birimizle ayrÄ± ayrÄ± ilg...
Fatih
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Hakkimi Haram olsun.
Yorum : 2012 yilinda kpss puani ile Ã¶zelleÅŸen ve Ã¶zelleÅŸtirme kapsaminda olan TedaÅŸ temsilciliklerinde veya kurulacak olan yerlerde gÃ¶reve baÅŸladim ama Ã¶zelleÅŸtirme esnasinda. Personel daire baÅŸkanl...
ilhami GÃ¼neÅŸ
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emniyt
Yorum : kardeÅŸi direkte hiÃ§ bir yer ankraj noktasÄ± olmasa bile dikey yaÅŸam halatÄ± ve asap kullanacak bunlar isg mevzuatlarÄ±nda yazÄ±lÄ± malesef bunlarÄ± Ã¶ÄŸrenemedik.malzeme tedarikinden firma sorumlud...
mevlÃ¼t bayrak
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yalan haber insan canÄ± bu kadar kolay alÄ±namaz
Yorum : Fatih kÃ¼Ã§Ã¼k abimiz orada emminet kemeri yoksa Ä°sg iÅŸ gÃ¼venliniz neredeydi ve orada kopan halat kaÃ§ yÄ±llÄ±ktÄ±r allah bilir vermiÅŸsiniz taÅŸerona iÅŸi kafasÄ±na gÃ¶re pazar gÃ¼nÃ¼ iÅŸe Ã§Ä±kar...
mustafa gÃ¶kÃ¼s
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aÃ§ma veya kesme
Yorum : AdÄ±yaman GÃ¶lbaÅŸÄ± akedaÅŸ acma kesme basvuru yatÄ±m ama bana geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±lmadÄ± elektrik elektronik diploma var 05310290647
ilker ÅŸahin
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Yorum : denizli ticaret meslek lisesinde okuyorum son senem iÅŸ arÄ±yorum yardÄ±mcÄ± olursanÄ±z sevinirimm....
osman yÄ±ldÄ±rÄ±m
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Teias
Yorum : Direkten inerken emniyet kemeri kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z pekala size soralÄ±m inerken emniyet kemerini nereye baglayacaksin siz haber yaparsÄ±nÄ±z ancak ordaki o Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n nasÄ±l Ã§alÄ±Å...
HÃ¼seyin Cakmak
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TerbiyesizliÄŸin lÃ¼zumu yok
Yorum : MÃ¼nhali aÃ§Ä±lan kadroya alÄ±nacak kiÅŸilerin Ã§ok iyi derecede Ä°ngilizce bilmeleri gerekiyor. Ä°stenen seviye dÃ¼zeyini belirleyen alanÄ±nda uzman birden fazla uluslararasÄ± kurum ve bunlarÄ±n dÃ¼z...
tuluy kalyoncu
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Ã‡aÄŸrÄ± merkezi maaÅŸÄ±
Yorum : MaaÅŸ ne kadar acaba ? asgari Ã¼cretmi daha mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k?
seray sevgi
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MÃœNHAL ÅžARTLARINI YAZAN GERÄ°ZEKALIYA
Yorum : ula istediniz salakca seyler var 1. si Avrupa Dil Pasaportu sÄ±navÄ± ula allahÄ±nÄ±zÄ± severseniz okadar kÄ±brÄ±slÄ± turk durduk yere neden girsin o sÄ±nava bu sÄ±nav avrupada Ã§alÄ±sacak avrupa pasap...
MÃœNHAL ÅžARTLARINI YAZAN GERÄ°ZEKALIYA
Yorumu YanÄ±tla
Ã§alÄ±ÅŸanlar
Yorum : sÃ¶yledikleriniz 4 c ye geÃ§irmeye mecbur bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlar ile gÃ¶rÃ¼ldÃ¼
zafer bulut
Yorumu YanÄ±tla
Maaslara zam
Yorum : Personel alÄ±mÄ± gÃ¼zel olur ama en Ã¶nemlisi arÄ±za onarÄ±m bakÄ±mda Ã§alÄ±ÅŸan personeller ne iÅŸ yapÄ±yor Die bir araÅŸtÄ±rmak lazÄ±m. ben sÃ¶yleyeyim belki bilmeyen vardÄ±r. Bu adamlar yazÄ±n sÄ±c...
Ertan
Yorumu YanÄ±tla
is arÄ±yorum
Yorum : Is arÄ±yorum yardimci olursanÄ±z sevinirim
HÃ¼lya Ã¶zdemir
Yorumu YanÄ±tla
Elektrik ariza onarim bakim
Yorum : Personel sayisini artirmayin.mevcut personelin maaslarini artirin..zor geciniyoruz...
Muammer
Yorumu YanÄ±tla
gerkÃ§e
Yorum : sonuÃ§ nedir yolsuzluk varmÄ± yok mu biz kamu oyu olarak ona bakarÄ±z ki yolsuzluk varki bukadar serzeniÅŸ...
hasan 4547
Yorumu YanÄ±tla
eyt
Yorum : eyt maÄŸduru olarak yazÄ±yorum , nasÄ±l destek istiyorsanÄ±z hazÄ±rÄ±m toplu hareket edelim kim hakkÄ±mÄ±zÄ± arÄ±yacaksa onlarla beraber hareket edelim 1969 doÄŸumluyum 26 yÄ±llÄ±k ssk lÄ±yÄ±m daha 6 ...
battal Ã¶z
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