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30 Ocak 2017 Pazartesi
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Schneider, GE ve ABB Elektrik İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesi Zaferi
Kamu İşçilerinin 2017 İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
İşsizlik Oranı Açıklandı
MTA Genel Müdürlüğü 187 Personel İçin İhaleye Çıktı
TEİAŞ Bünyesinde 12 Yeni Canlı Bakım Ekibi Kurulacak
TES-İŞ TREDAŞ'ta Yetkili Sendika Oldu
Yargıtay'dan Flaş 'Fazla Mesai' Kararı
Enerji Bakanlığı'ndan 73 Personel Kamu Görevinden İhraç Edildi
Asgari Ücret Belirlendi
TEİAŞ, TTK ve TKİ Personel Alacak
Tes-İş'ten BEDAŞ Açıklaması
Doğru LED Ampul Nasıl Seçilir?
Dünyada Nükleer Enerji Santrali Olan Ülkeler!
Yenilenebilir Enerji..GÜCÜNÜ GÜNEŞTEN ALAN VE HİÇ TÜKENMEYECEK ENERJİ..
RÜZGAR ENERJİSİNİN KAYNAĞI GÜNEŞTİR..
ÇEVRECİ ENERJİNİN KAYNAĞI BELLİ OLSUN
ENERJİ ISI VE IŞIK ENERJİSİ ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN GÜNEŞ
Enerji Tasarrufu..ELEKTRİK, atom çekirdeğinin çevresinde dönen elektronların yer değiştirmesinden elde edilir..
Tedaş Genel Müdürü Leventoğlu YEDAŞ'ta İncelemelerde Bulundu
Leventoğlu, YEDAŞ hizmet bölgesinde incelemelerde bulundu.
Elektrik Santralleri'nde Yüzde 50 Doğalgaz Kısıntısına Gidildi
Elektrik üreten doğalgaz kombine çevrim santrallerine, 25 Ocak saat 08.00'den itibaren çekiş miktarlarının yüzde 50 kısılması talimatı gönderildi.
CLK Uludağ Elektrik, Türkiye'de Bir İlke İmza Attı
CLK Uludağ Elektrik, “Esnek Fatura” İle Müşterilerinin Yüzünü Güldürecek
Güneş ve Rüzgar Enerjisini Aynı Anda Kullanan Jeneratör İcat Edildi
Rus bilim insanlarından güneş ve rüzgar enerjisini aynı anda kullanan jeneratör.
ÖYK Adıgüzel ve Kemer HES'lerin Özelleştirmesini Onayladı
ÖYK, EÜAŞ'a ait Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik santrallerinin özelleştirme ihalesini onayladı.
GDZ ve ADM EDAŞ "SAP ERP on HANA" Projesi Canlı Kullanıma Geçti
GDZ – ADM Elektrik Dağıtım A.Ş Sap Projesi Alfa İle Erp Hana Projesi Canlıya Geçti
Mehmet İslamoğlu AEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne Getirildi
AEDAŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten BEDAŞ eski Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu getirildi.
İnsansız Hava Araçları Elektrik Arızaları İçin Havalanacak
SEDAŞ, AR-GE lansmanını yaptığı projesiyle teknoloji ürünü termal kameralı dronelar buz yüküne karşı solüsyon kullanacak.
Elektrik Abonelerine Sözleşmeyi Dikkatli Okuyun Uyarısı
Aydın Ağaoğlu: Elektrik Şirketini Değiştirmeden Önce Sözleşmeyi Dikkatli Okuyun.
Elektrik Kesintilerinde Vatandaşı Mağdur Etmeyecek Düzenleme Yapılmalı
Tüketiciler Birliği’nden EPDY’ya çağrı: Elektrik kesintilerinde düzenlemeye gidilmeli
LEVENTOĞLU Toroslar EDAŞ ve AEDAŞ'ı İnceledi
TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, Toroslar EDAŞ ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ)’ı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
2016'da Tüm Zamanların Elektrik Tüketim Rekoru Kırıldı
Türkiye'de geçen yıl elektrik tüketimi, 2015'e göre yüzde 4,3 artışla 277,2 milyar kilovatsaate ulaştı.
Elektrik Direğinde Feci Ölüm
Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde elektrik direğine çıkan Osman Demirel, elektrik akımına kapılarak öldü.
Quasar İstanbul’un Kesintisiz Enerji İhtiyacını FG Wilson Türkiye Sağlıyor
Dünyanın ve Türkiye’nin ilk metalüks gayrimenkul projesi Quasar İstanbul’un kesintisiz enerji ihtiyacını özel proje tasarımıyla FG Wilson Türkiye sağlıyor.
BEDAŞ Genel Müdürlüğüne Murat Yiğit Getirildi
BEDAŞ Genel Müdürlüğü görevine Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit getirildi.
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Süper Teşvik
Uygulanacak yatırım teşvik sisteminin dünyanın en iddialı modeli olacağını belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, yatırımcıya çeşitli destekler sunacaklarını kaydetti.
Enerji
Zorlu Enerji'den Dev Yatırım
BP Enerji Görünümü 2017 Raporu Açıklandı
Güneş ve Rüzgar Enerjisini Aynı Anda Kullanan Jeneratör İcat Edildi
Yenilenebilir Enerji Yatırımlarına Süper Teşvik
Pakistan Heyeti EPİAŞ’ı Ziyaret Etti
Nükleer Enerji Yatırımları ve Türkiye
Elektrik
Elektrik Dağıtım Şirketleri Yabancıların Takibinde
Abdullah ATALAY'dan Hakkındaki Haberlere Sert Tepki
ENERJİSA Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Zorlu Enerji OEDAŞ ve OEPSAŞ İçin Sermaye Artırımına Gidiyor
ÇEDAŞ'tan İşbaşı Eğitim Programı
TEİAŞ 12 Trafo Merkezini İşletmeye Vermek İçin İhaleye Çıktı
Yorum :
Hayırlı Olsun
sFZB67
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allahtan rahmet diliyorum.
Yorum :
Bize hizmt etmek isterken canlarnı kaybetmiş isanlar. Allahtan hepsine rahmet diliyorum.
guven uzumcu
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Aldiklari maas helal..
Yorum :
Sevgili enerjimagazin editörü öncelikle bu zor koşullarda enerji çalışanlarının neler yaşadığını Hangi zorlukla çalıştıklarını yayinladiginiz için teşekkür ederim . Ben ve benim...
Ertan
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BİRLİKTE YENİ HEDEFLERe
Yorum :
TEDAŞ AİLESİNİN MENSUBU OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM BU ORGANİZASYONU HAZIRLAYAN BAŞTA GENEL MÜDÜRÜMÜZ SN HALİL İBRAHİM LEVENTOĞLU VE DEĞERLİ YARDIMCILARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM...
TOLGA BAĞCI
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Gururluyum
Yorum :
Genel Müdürüm sizin gibi mütevazi kişilikli bir insanla birlikte çalıştığım için, TEDAŞ ailesinin bir ferdi olduğum için çok gururluyum. Masa masa gezerek her birimizle ayrı ayrı ilg...
Fatih
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Hakkimi Haram olsun.
Yorum :
2012 yilinda kpss puani ile özelleşen ve özelleştirme kapsaminda olan Tedaş temsilciliklerinde veya kurulacak olan yerlerde göreve başladim ama özelleştirme esnasinda. Personel daire başkanl...
ilhami Güneş
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emniyt
Yorum :
kardeşi direkte hiç bir yer ankraj noktası olmasa bile dikey yaşam halatı ve asap kullanacak bunlar isg mevzuatlarında yazılı malesef bunları öğrenemedik.malzeme tedarikinden firma sorumlud...
mevlüt bayrak
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yalan haber insan canı bu kadar kolay alınamaz
Yorum :
Fatih küçük abimiz orada emminet kemeri yoksa İsg iş güvenliniz neredeydi ve orada kopan halat kaç yıllıktır allah bilir vermişsiniz taşerona işi kafasına göre pazar günü işe çıkar...
mustafa göküs
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açma veya kesme
Yorum :
Adıyaman Gölbaşı akedaş acma kesme basvuru yatım ama bana geri dönüş yapılmadı elektrik elektronik diploma var 05310290647
ilker şahin
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Yorum :
denizli ticaret meslek lisesinde okuyorum son senem iş arıyorum yardımcı olursanız sevinirimm....
osman yıldırım
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Teias
Yorum :
Direkten inerken emniyet kemeri kullanmadığını yazmışsınız pekala size soralım inerken emniyet kemerini nereye baglayacaksin siz haber yaparsınız ancak ordaki o çalışanın nasıl çalı...
Hüseyin Cakmak
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Terbiyesizliğin lüzumu yok
Yorum :
Münhali açılan kadroya alınacak kişilerin çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. İstenen seviye düzeyini belirleyen alanında uzman birden fazla uluslararası kurum ve bunların düz...
tuluy kalyoncu
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Çağrı merkezi maaşı
Yorum :
Maaş ne kadar acaba ? asgari ücretmi daha mı düşük?
seray sevgi
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MÜNHAL ŞARTLARINI YAZAN GERİZEKALIYA
Yorum :
ula istediniz salakca seyler var 1. si Avrupa Dil Pasaportu sınavı ula allahınızı severseniz okadar kıbrıslı turk durduk yere neden girsin o sınava bu sınav avrupada çalısacak avrupa pasap...
MÜNHAL ŞARTLARINI YAZAN GERİZEKALIYA
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çalışanlar
Yorum :
söyledikleriniz 4 c ye geçirmeye mecbur bıraktığınız insanlar ile görüldü
zafer bulut
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Maaslara zam
Yorum :
Personel alımı güzel olur ama en önemlisi arıza onarım bakımda çalışan personeller ne iş yapıyor Die bir araştırmak lazım. ben söyleyeyim belki bilmeyen vardır. Bu adamlar yazın sıc...
Ertan
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is arıyorum
Yorum :
Is arıyorum yardimci olursanız sevinirim
Hülya özdemir
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Elektrik ariza onarim bakim
Yorum :
Personel sayisini artirmayin.mevcut personelin maaslarini artirin..zor geciniyoruz...
Muammer
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gerkçe
Yorum :
sonuç nedir yolsuzluk varmı yok mu biz kamu oyu olarak ona bakarız ki yolsuzluk varki bukadar serzeniş...
hasan 4547
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eyt
Yorum :
eyt mağduru olarak yazıyorum , nasıl destek istiyorsanız hazırım toplu hareket edelim kim hakkımızı arıyacaksa onlarla beraber hareket edelim 1969 doğumluyum 26 yıllık ssk lıyım daha 6 ...
battal öz
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Özelleştirme
ÖYK Adıgüzel ve Kemer HES'lerin Özelleştirmesini Onayladı
ÖYK Türkiye Petrolleri'nin Özelleştirmesini Onayladı
ÖYK Şanlıurfa HES'in Özelleştirmesini Onayladı
Çayırhan Özelleştirmesi Bir Kez Daha Ertelendi
Rekabet Kurulu, Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerin Özelleştirmesini Onayladı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Devrim Gibi Karar
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İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.(AYEDAŞ) Genel Müdür Mükremin ÇEPNİ, haberimizi doğruladı.
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TEDAŞ'ın Yeni Genel Müdürü ÇEPNİ Mi?
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
EPDK
ENERJİ BAKANLIĞI
TEDAŞ
TAEK
MTA
TTK
EÜAŞ
TKİ
EÜAŞ
BOREN
TEİAŞ
ETİ MADEN
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