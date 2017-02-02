TEİAŞ 12 Trafo Merkezini İşletmeye Vermek İçin İhaleye Çıktı

TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğü, 12 trafo merkezinin 3. Şahıslarca 3 yıl süre ile (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi için ihaleye çıktı.