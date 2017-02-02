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02 şubat 2017 Perşembe
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İşte İşçi Sendikalarının Üye Sayıları
EKAT Eğitiminin 2017 Yılı Şartları ve Fiyatları Açıklandı
ELDER'in Hazırladığı 6 Mesleğin Yeterliliği MYK Tarafından Onaylandı
Schneider, GE ve ABB Elektrik İşçilerinin Toplu İş Sözleşmesi Zaferi
Kamu İşçilerinin 2017 İlave Tediye Ödeme Tarihleri Belli Oldu
İşsizlik Oranı Açıklandı
MTA Genel Müdürlüğü 187 Personel İçin İhaleye Çıktı
TEİAŞ Bünyesinde 12 Yeni Canlı Bakım Ekibi Kurulacak
TES-İŞ TREDAŞ'ta Yetkili Sendika Oldu
Yargıtay'dan Flaş 'Fazla Mesai' Kararı
Enerji Bakanlığı'ndan 73 Personel Kamu Görevinden İhraç Edildi
Doğru LED Ampul Nasıl Seçilir?
Dünyada Nükleer Enerji Santrali Olan Ülkeler!
Yenilenebilir Enerji..GÜCÜNÜ GÜNEŞTEN ALAN VE HİÇ TÜKENMEYECEK ENERJİ..
RÜZGAR ENERJİSİNİN KAYNAĞI GÜNEŞTİR..
ÇEVRECİ ENERJİNİN KAYNAĞI BELLİ OLSUN
ENERJİ ISI VE IŞIK ENERJİSİ ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN GÜNEŞ
Enerji Tasarrufu..ELEKTRİK, atom çekirdeğinin çevresinde dönen elektronların yer değiştirmesinden elde edilir..
EPDK 18 Şirkete 5 Milyon TL Ceza Kesti
EPDK, çeşitli gerekçelerle 18 şirkete toplam 4 milyon 943 bin 47 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Zorlu Enerji'den Dev Yatırım
Zorlu Enerji, toplamda 1047 MW olan kurulu gücüne, Pakistan’da kuracağı 100 MW’lık Quaid-e-Azam Solar Park’ı ekliyor.
Elektrik Dağıtım Şirketleri Yabancıların Takibinde
KPMG Onur Okutur: Elektrik dağıtım alanı da büyük yabancı grupların takibinde.
BP Enerji Görünümü 2017 Raporu Açıklandı
Tüm dünyada enerji talebi 2035'e kadar yüzde 30 artacak.
ENERJİSA Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Rekaber Kurulu, ENERJİSA Dağıtım ve Perakende Şirketleri hakkında soruşturma başlattı.
Zorlu Enerji OEDAŞ ve OEPSAŞ İçin Sermaye Artırımına Gidiyor
Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Zorlu Enerji’nin (ZOREN) bedelli sermaye artırımı başvurusunu onayladı.
ÇEDAŞ'tan İşbaşı Eğitim Programı
ÇEDAŞ, İşbaşı Eğitim Programı ile elektrik dağıtım sektöründeki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayarak istihdama destek oluyor.
TEİAŞ 12 Trafo Merkezini İşletmeye Vermek İçin İhaleye Çıktı
TEİAŞ 6. Bölge Müdürlüğü, 12 trafo merkezinin 3. Şahıslarca 3 yıl süre ile (bakım ve güvenlik hariç) işletilmesi için ihaleye çıktı.
EPDK, AKSA Enerji'ye Ait İki Lisansı İptal Etti
EPDK, AKSA Enerji’ye ait 32,01 MW ve 33MW kurulu güçteki Mardin-1 ve Mardin-2 akaryakıt santrallerinin lisanslarını iptal etti.
Tedaş Genel Müdürü Leventoğlu YEDAŞ'ta İncelemelerde Bulundu
Leventoğlu, YEDAŞ hizmet bölgesinde incelemelerde bulundu.
Elektrik Santralleri'nde Yüzde 50 Doğalgaz Kısıntısına Gidildi
Elektrik üreten doğalgaz kombine çevrim santrallerine, 25 Ocak saat 08.00'den itibaren çekiş miktarlarının yüzde 50 kısılması talimatı gönderildi.
CLK Uludağ Elektrik, Türkiye'de Bir İlke İmza Attı
CLK Uludağ Elektrik, “Esnek Fatura” İle Müşterilerinin Yüzünü Güldürecek
Güneş ve Rüzgar Enerjisini Aynı Anda Kullanan Jeneratör İcat Edildi
Rus bilim insanlarından güneş ve rüzgar enerjisini aynı anda kullanan jeneratör.
ÖYK Adıgüzel ve Kemer HES'lerin Özelleştirmesini Onayladı
ÖYK, EÜAŞ'a ait Adıgüzel ve Kemer Hidroelektrik santrallerinin özelleştirme ihalesini onayladı.
GDZ ve ADM EDAŞ "SAP ERP on HANA" Projesi Canlı Kullanıma Geçti
GDZ – ADM Elektrik Dağıtım A.Ş Sap Projesi Alfa İle Erp Hana Projesi Canlıya Geçti
Mehmet İslamoğlu AEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne Getirildi
AEDAŞ Genel Müdürlüğüne vekaleten BEDAŞ eski Genel Müdürü Mehmet İslamoğlu getirildi.
Enerji
İlk Yerli Güneş Enerjisi Paneli Tanıtılacak
Google Enerjisini, Güney Amerika'nın En Büyük Güneş Enerjisi Santralinden Alacak
EPDK 18 Şirkete 5 Milyon TL Ceza Kesti
Zorlu Enerji'den Dev Yatırım
BP Enerji Görünümü 2017 Raporu Açıklandı
Güneş ve Rüzgar Enerjisini Aynı Anda Kullanan Jeneratör İcat Edildi
Elektrik
Türkiye'nin Elektrik Tüketimi Arttı
Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde Patlama
Yargıtay'dan Flaş Kayıp Kaçak Kararı
Elektrik Dağıtım Şirketleri ABD'ye Çıkarma Yaptı
Türkiye Akıllı Şebekeler Çözüm Çalıştayı’nın İlk Ayağı Tamamlandı
Elektrik Dağıtım Şirketleri Yabancıların Takibinde
SEVGİLİ TES İŞ
Yorum :
Sevgili Tes-İş beklentilerimizin tamamı olmasa bile belirli bir miktarını karşılasan kafi. Çok mu şey istiyoruz elbette hayır. Yüksek gerilimde ve ölüm tehlikesi altında çalışmanın ...
YILMAZ ERYOLU
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Yorum :
önlisans elektrik bölümü bitirip tekniker olanların hali ne olacak ? yevmiye artışı bekliyoruz. tes iş taşın altına elini koysun artık. uyuyan sendika istemiyoruz...
adem bilğiç
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tes-iş artık birşeyler yapmanın zamanı gelmedi mi?
Yorum :
tes-iş sendikasından bu maddeleri dikkate almasını ve kamu-iş karşısına bu şekilde çıkmasını bekliyoruz... 40-50-10 tl sosyal yardımlarla olmaz bu iş. en düşük yevmiye 120 tl ye çı...
emin coşar
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Yorum :
Hayırlı Olsun
sFZB67
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allahtan rahmet diliyorum.
Yorum :
Bize hizmt etmek isterken canlarnı kaybetmiş isanlar. Allahtan hepsine rahmet diliyorum.
guven uzumcu
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Aldiklari maas helal..
Yorum :
Sevgili enerjimagazin editörü öncelikle bu zor koşullarda enerji çalışanlarının neler yaşadığını Hangi zorlukla çalıştıklarını yayinladiginiz için teşekkür ederim . Ben ve benim...
Ertan
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BİRLİKTE YENİ HEDEFLERe
Yorum :
TEDAŞ AİLESİNİN MENSUBU OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM BU ORGANİZASYONU HAZIRLAYAN BAŞTA GENEL MÜDÜRÜMÜZ SN HALİL İBRAHİM LEVENTOĞLU VE DEĞERLİ YARDIMCILARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM...
TOLGA BAĞCI
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Gururluyum
Yorum :
Genel Müdürüm sizin gibi mütevazi kişilikli bir insanla birlikte çalıştığım için, TEDAŞ ailesinin bir ferdi olduğum için çok gururluyum. Masa masa gezerek her birimizle ayrı ayrı ilg...
Fatih
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Hakkimi Haram olsun.
Yorum :
2012 yilinda kpss puani ile özelleşen ve özelleştirme kapsaminda olan Tedaş temsilciliklerinde veya kurulacak olan yerlerde göreve başladim ama özelleştirme esnasinda. Personel daire başkanl...
ilhami Güneş
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emniyt
Yorum :
kardeşi direkte hiç bir yer ankraj noktası olmasa bile dikey yaşam halatı ve asap kullanacak bunlar isg mevzuatlarında yazılı malesef bunları öğrenemedik.malzeme tedarikinden firma sorumlud...
mevlüt bayrak
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yalan haber insan canı bu kadar kolay alınamaz
Yorum :
Fatih küçük abimiz orada emminet kemeri yoksa İsg iş güvenliniz neredeydi ve orada kopan halat kaç yıllıktır allah bilir vermişsiniz taşerona işi kafasına göre pazar günü işe çıkar...
mustafa göküs
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açma veya kesme
Yorum :
Adıyaman Gölbaşı akedaş acma kesme basvuru yatım ama bana geri dönüş yapılmadı elektrik elektronik diploma var 05310290647
ilker şahin
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Yorum :
denizli ticaret meslek lisesinde okuyorum son senem iş arıyorum yardımcı olursanız sevinirimm....
osman yıldırım
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Teias
Yorum :
Direkten inerken emniyet kemeri kullanmadığını yazmışsınız pekala size soralım inerken emniyet kemerini nereye baglayacaksin siz haber yaparsınız ancak ordaki o çalışanın nasıl çalı...
Hüseyin Cakmak
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Terbiyesizliğin lüzumu yok
Yorum :
Münhali açılan kadroya alınacak kişilerin çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. İstenen seviye düzeyini belirleyen alanında uzman birden fazla uluslararası kurum ve bunların düz...
tuluy kalyoncu
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Çağrı merkezi maaşı
Yorum :
Maaş ne kadar acaba ? asgari ücretmi daha mı düşük?
seray sevgi
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MÜNHAL ŞARTLARINI YAZAN GERİZEKALIYA
Yorum :
ula istediniz salakca seyler var 1. si Avrupa Dil Pasaportu sınavı ula allahınızı severseniz okadar kıbrıslı turk durduk yere neden girsin o sınava bu sınav avrupada çalısacak avrupa pasap...
MÜNHAL ŞARTLARINI YAZAN GERİZEKALIYA
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çalışanlar
Yorum :
söyledikleriniz 4 c ye geçirmeye mecbur bıraktığınız insanlar ile görüldü
zafer bulut
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Maaslara zam
Yorum :
Personel alımı güzel olur ama en önemlisi arıza onarım bakımda çalışan personeller ne iş yapıyor Die bir araştırmak lazım. ben söyleyeyim belki bilmeyen vardır. Bu adamlar yazın sıc...
Ertan
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is arıyorum
Yorum :
Is arıyorum yardimci olursanız sevinirim
Hülya özdemir
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Özelleştirme
EÜAŞ'a Ait Çayırhan Özelleştirmesine Dört Şirket Başvurdu
EÜAŞ'a Ait Beş HES Özelleştirilecek
ÖYK Adıgüzel ve Kemer HES'lerin Özelleştirmesini Onayladı
ÖYK Türkiye Petrolleri'nin Özelleştirmesini Onayladı
ÖYK Şanlıurfa HES'in Özelleştirmesini Onayladı
Çayırhan Özelleştirmesi Bir Kez Daha Ertelendi
Gündem
TEİAŞ Çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi’nden Beklentileri
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İşte TEDAŞ'ın Yeni Genel Müdürü
GEDİZ ve AYDEM Eleman Arıyor
Başbakan'dan 4/C'lilere ve Emeklilikte Yaşa Takılanlara Kötü Haber
Başbakan'a Mektup Var
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İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.(AYEDAŞ) Genel Müdür Mükremin ÇEPNİ, haberimizi doğruladı.
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Enerji Sektöründe Elektrik Santral İşletmeciliği
SY GRUP Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yaman ile santral işletmeciliği ve enerji sektörünün geleceği konusunda bir röportaj yaptık.
Enerji Sektöründe Elektrik Santral İşletmeciliği
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar İstanbul Basın Açıklaması
BEDAŞ Eleman İlanı
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