ï»¿ Enerji Haberleri | Enerji PiyasasÄ± | Enerji SektÃ¶rÃ¼ | Enerji GÃ¼ndemi | Enerji Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± | Elektrik PiyasasÄ± Anasayfam Yap Favorilerime Ekle 16 Ocak 2017 Pazartesi ANA SAYFA Foto Galeri Video Galeri Ã–zelleÅŸtirmeEPDKPetrolEnerjiDoÄŸal GazElektrikGÃ¼ndemMaden TEÄ°AÅž BÃ¼nyesinde 12 Yeni CanlÄ± BakÄ±m Ekibi Kurulacak TES-Ä°Åž TREDAÅž'ta Yetkili Sendika Oldu YargÄ±tay'dan FlaÅŸ 'Fazla Mesai' KararÄ± Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 73 Personel Kamu GÃ¶revinden Ä°hraÃ§ Edildi Asgari Ãœcret Belirlendi TEÄ°AÅž, TTK ve TKÄ° Personel Alacak Tes-Ä°ÅŸ'ten BEDAÅž AÃ§Ä±klamasÄ± TEDAÅž Tarihinde Bir Ä°lk EÃœAÅž'a YapÄ±lan Atamalar Mahkeme TarafÄ±ndan Ä°ptal Edildi OHAL DÃ¶neminde Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan 249 MÃ¼hendis Ä°ÅŸten Ã‡Ä±karÄ±ldÄ± EÃœAÅž KPSS Ä°le Kuruma YerleÅŸenlerin Ä°simlerini AÃ§Ä±kladÄ± DoÄŸru LED Ampul NasÄ±l SeÃ§ilir?DÃ¼nyada NÃ¼kleer Enerji Santrali Olan Ãœlkeler!Yenilenebilir Enerji..GÃœCÃœNÃœ GÃœNEÅžTEN ALAN VE HÄ°Ã‡ TÃœKENMEYECEK ENERJÄ°..RÃœZGAR ENERJÄ°SÄ°NÄ°N KAYNAÄžI GÃœNEÅžTÄ°R..Ã‡EVRECÄ° ENERJÄ°NÄ°N KAYNAÄžI BELLÄ° OLSUNENERJÄ° ISI VE IÅžIK ENERJÄ°SÄ° ÅžEKLÄ°NDE ORTAYA Ã‡IKAN GÃœNEÅžEnerji Tasarrufu..ELEKTRÄ°K, atom Ã§ekirdeÄŸinin Ã§evresinde dÃ¶nen elektronlarÄ±n yer deÄŸiÅŸtirmesinden elde edilir.. Enerji Projeleri Ä°Ã§in Acele KamulaÅŸtÄ±rmalar YapÄ±lacakBakanlar Kurulu, enerji projeleri iÃ§in bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na karar verdi.AkÄ±llÄ± Åžebekeler Operasyon Sisteminde TÃ¼rkiyeâ€™de Bir Ä°lkTREDAÅž, elektrik kesintilerini minimize ederek mÃ¼ÅŸteri memnuniyetini en Ã¼st noktaya Ã§Ä±karma hedefiyle GE ile iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±.GEâ€™den RES'lerin VerimliliÄŸini ArtÄ±rmak Ä°Ã§in BeÅŸ YazÄ±lÄ±mGE, yÄ±llÄ±k enerji Ã¼retimini artÄ±rmak ve rÃ¼zgar santrali verimliliÄŸini yÃ¼kseltmek iÃ§in beÅŸ yazÄ±lÄ±m uygulamasÄ± geliÅŸtirildi.Halil Ä°brahim LeventoÄŸlu MEDAÅž'Ä± Ä°ncelediLEVENTOÄžLU: TEDAÅž daÄŸÄ±tÄ±m sektÃ¶rÃ¼ne 18 milyar liralÄ±k yatÄ±rÄ±m yapacak.Hollandaâ€™daki BÃ¼tÃ¼n Trenler RÃ¼zgar Enerjisiyle Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya BaÅŸlandÄ±2017 itibariyle Hollandaâ€™daki bÃ¼tÃ¼n trenler rÃ¼zgar enerjisiyle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.TÃ¼rkiye'de Hibrit AraÃ§ SatÄ±ÅŸÄ± 9 Kat ArttÄ±TÃ¼rkiye'de geÃ§en yÄ±l hibrit araÃ§ satÄ±ÅŸÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la gÃ¶re yaklaÅŸÄ±k 9 kat artarak 950'ye yÃ¼kseldi.EPDK 25 Åžirkete 9,6 Milyon TL Ceza KestiEPDK, Ã§eÅŸitli gerekÃ§elerle 25 ÅŸirkete toplam 9 milyon 649 bin 660 TL idari para cezasÄ± uygulanmasÄ±na karar verdi.Gazprom'un Avrupa ve TÃ¼rkiye'ye GÃ¼nlÃ¼k DoÄŸalgaz Ä°hracatÄ± Rekor KÄ±rdÄ±Gazprom'un Avrupa ve TÃ¼rkiye'ye gÃ¼nlÃ¼k doÄŸalgaz ihracatÄ± 8 Ocakâ€™ta yeni bir rekor kÄ±rdÄ±.DÃ¼nyanÄ±n En Uzun RÃ¼zgar TÃ¼rbini KanatlarÄ± TÃ¼rkiye'de ÃœretilecekLM Wind Power'Ä±n YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ben Malefijt, dÃ¼nyanÄ±n en uzun kanatlarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'de Ã¼reteceklerini bildirdi.SEDAÅž Ekipleri Komando Gibi MÃ¼cadele EdiyorKarlÄ± ve soÄŸuk havada, elektrik direkleri Ã¼zerinde Ã§evik hareketlerle ÅŸebekeye enerji vermek iÃ§in mÃ¼cadele eden ekipler komando eÄŸitimi yapar gibi Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlarElektrikte de OHAL DÃ¶nemi BaÅŸlatÄ±lmalÄ± Ã–nerisiProf. Dr. GÃ¼rkan KumbaroÄŸluâ€™ndan â€˜Elektrikte de OHAL dÃ¶nemi baÅŸlatÄ±lmalÄ±â€™ Ã¶nerisi geldi.Asunim TÃ¼rkiye, Sivas Hamal GES Ä°Ã§in Ã–n Proje OnayÄ± AldÄ±Asunim TÃ¼rkiye, Sivas Hamal GES projesi iÃ§in Ã¶n proje onayÄ± aldÄ±.Ã‡EDAÅž Ã–ÄŸrencilerin Enerjilerini Ã–dÃ¼llendirdi"Enerji Tasarrufu" konu resim yarÄ±ÅŸmasÄ±nda dereceye giren Ã¶ÄŸrencilere Ã¶dlÃ¼lleri daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.Google Sadece Yenilenebilir Enerji ile Ã‡alÄ±ÅŸacakGoogle 2017 itibariyle sadece yenilenebilir enerji ile Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±Elektrik Ãœretiminin YarÄ±sÄ± Yerli ve Yenilenebilir Enerji KaynaklarÄ±ndan2016 yÄ±lÄ±nda elektrik Ã¼retiminin yarÄ±sÄ± yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarÄ±ndan yapÄ±ldÄ±.Ã‡atÄ± Ãœzerine Monteli DÃ¼nyanÄ±n En BÃ¼yÃ¼k 5'inci GES'i TÃ¼rkiye'de KuruluyorÅžiÅŸecam, Ã§atÄ± Ã¼zerine monteli dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 5'inci santralini kuruyorï»¿ Enerji TEÄ°AÅž'a 2.7 Milyar YatÄ±rÄ±m DesteÄŸi Serince GES'lerin KabulÃ¼ YapÄ±ldÄ± Turkcell'den Dev Enerji Tasarrufu Enerji Projeleri Ä°Ã§in Acele KamulaÅŸtÄ±rmalar YapÄ±lacak GEâ€™den RES'lerin VerimliliÄŸini ArtÄ±rmak Ä°Ã§in BeÅŸ YazÄ±lÄ±m Hollandaâ€™daki BÃ¼tÃ¼n Trenler RÃ¼zgar Enerjisiyle Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmaya BaÅŸlandÄ± ï»¿ Elektrik EPDK Serbest TÃ¼ketici PortalÄ± Hizmet Vermeye BaÅŸladÄ± FÄ±rÄ±nÄ±n BuzdolabÄ±nÄ±n YanÄ±nda Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, Enerji TÃ¼ketimini ArtÄ±rÄ±r AKSA Enerji Genel Kurul KararÄ± AldÄ± OEDAÅž ve OEPSAÅžâ€™Ä±n Zorlu Enerjiâ€™ye Devrine Ä°zin Ã‡Ä±ktÄ± ADM EDAÅž Ekiplerinin Egeâ€™nin Zirvesinde Enerji MÃ¼cadelesi TEÄ°AÅž BÃ¼nyesinde 12 Yeni CanlÄ± BakÄ±m Ekibi Kurulacak ï»¿ allahtan rahmet diliyorum. Yorum : Bize hizmt etmek isterken canlarnÄ± kaybetmiÅŸ isanlar. Allahtan hepsine rahmet diliyorum. guven uzumcu Yorumu YanÄ±tla Aldiklari maas helal.. Yorum : Sevgili enerjimagazin editÃ¶rÃ¼ Ã¶ncelikle bu zor koÅŸullarda enerji Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n neler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Hangi zorlukla Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± yayinladiginiz iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim . Ben ve benim... Ertan Yorumu YanÄ±tla BÄ°RLÄ°KTE YENÄ° HEDEFLERe Yorum : TEDAÅž AÄ°LESÄ°NÄ°N MENSUBU OLDUÄžUM Ä°Ã‡Ä°N GURUR DUYUYORUM BU ORGANÄ°ZASYONU HAZIRLAYAN BAÅžTA GENEL MÃœDÃœRÃœMÃœZ SN HALÄ°L Ä°BRAHÄ°M LEVENTOÄžLU VE DEÄžERLÄ° YARDIMCILARINA Ã‡OK TEÅžEKKÃœR EDERÄ°M... TOLGA BAÄžCI Yorumu YanÄ±tla Gururluyum Yorum : Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼m sizin gibi mÃ¼tevazi kiÅŸilikli bir insanla birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in, TEDAÅž ailesinin bir ferdi olduÄŸum iÃ§in Ã§ok gururluyum. Masa masa gezerek her birimizle ayrÄ± ayrÄ± ilg... Fatih Yorumu YanÄ±tla Hakkimi Haram olsun. Yorum : 2012 yilinda kpss puani ile Ã¶zelleÅŸen ve Ã¶zelleÅŸtirme kapsaminda olan TedaÅŸ temsilciliklerinde veya kurulacak olan yerlerde gÃ¶reve baÅŸladim ama Ã¶zelleÅŸtirme esnasinda. Personel daire baÅŸkanl... ilhami GÃ¼neÅŸ Yorumu YanÄ±tla emniyt Yorum : kardeÅŸi direkte hiÃ§ bir yer ankraj noktasÄ± olmasa bile dikey yaÅŸam halatÄ± ve asap kullanacak bunlar isg mevzuatlarÄ±nda yazÄ±lÄ± malesef bunlarÄ± Ã¶ÄŸrenemedik.malzeme tedarikinden firma sorumlud... mevlÃ¼t bayrak Yorumu YanÄ±tla yalan haber insan canÄ± bu kadar kolay alÄ±namaz Yorum : Fatih kÃ¼Ã§Ã¼k abimiz orada emminet kemeri yoksa Ä°sg iÅŸ gÃ¼venliniz neredeydi ve orada kopan halat kaÃ§ yÄ±llÄ±ktÄ±r allah bilir vermiÅŸsiniz taÅŸerona iÅŸi kafasÄ±na gÃ¶re pazar gÃ¼nÃ¼ iÅŸe Ã§Ä±kar... mustafa gÃ¶kÃ¼s Yorumu YanÄ±tla aÃ§ma veya kesme Yorum : AdÄ±yaman GÃ¶lbaÅŸÄ± akedaÅŸ acma kesme basvuru yatÄ±m ama bana geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±lmadÄ± elektrik elektronik diploma var 05310290647 ilker ÅŸahin Yorumu YanÄ±tla Yorum : denizli ticaret meslek lisesinde okuyorum son senem iÅŸ arÄ±yorum yardÄ±mcÄ± olursanÄ±z sevinirimm.... osman yÄ±ldÄ±rÄ±m Yorumu YanÄ±tla Teias Yorum : Direkten inerken emniyet kemeri kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±z pekala size soralÄ±m inerken emniyet kemerini nereye baglayacaksin siz haber yaparsÄ±nÄ±z ancak ordaki o Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n nasÄ±l Ã§alÄ±Å... HÃ¼seyin Cakmak Yorumu YanÄ±tla TerbiyesizliÄŸin lÃ¼zumu yok Yorum : MÃ¼nhali aÃ§Ä±lan kadroya alÄ±nacak kiÅŸilerin Ã§ok iyi derecede Ä°ngilizce bilmeleri gerekiyor. Ä°stenen seviye dÃ¼zeyini belirleyen alanÄ±nda uzman birden fazla uluslararasÄ± kurum ve bunlarÄ±n dÃ¼z... tuluy kalyoncu Yorumu YanÄ±tla Ã‡aÄŸrÄ± merkezi maaÅŸÄ± Yorum : MaaÅŸ ne kadar acaba ? asgari Ã¼cretmi daha mÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k? seray sevgi Yorumu YanÄ±tla MÃœNHAL ÅžARTLARINI YAZAN GERÄ°ZEKALIYA Yorum : ula istediniz salakca seyler var 1. si Avrupa Dil Pasaportu sÄ±navÄ± ula allahÄ±nÄ±zÄ± severseniz okadar kÄ±brÄ±slÄ± turk durduk yere neden girsin o sÄ±nava bu sÄ±nav avrupada Ã§alÄ±sacak avrupa pasap... MÃœNHAL ÅžARTLARINI YAZAN GERÄ°ZEKALIYA Yorumu YanÄ±tla Ã§alÄ±ÅŸanlar Yorum : sÃ¶yledikleriniz 4 c ye geÃ§irmeye mecbur bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z insanlar ile gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ zafer bulut Yorumu YanÄ±tla Maaslara zam Yorum : Personel alÄ±mÄ± gÃ¼zel olur ama en Ã¶nemlisi arÄ±za onarÄ±m bakÄ±mda Ã§alÄ±ÅŸan personeller ne iÅŸ yapÄ±yor Die bir araÅŸtÄ±rmak lazÄ±m. ben sÃ¶yleyeyim belki bilmeyen vardÄ±r. Bu adamlar yazÄ±n sÄ±c... Ertan Yorumu YanÄ±tla is arÄ±yorum Yorum : Is arÄ±yorum yardimci olursanÄ±z sevinirim HÃ¼lya Ã¶zdemir Yorumu YanÄ±tla Elektrik ariza onarim bakim Yorum : Personel sayisini artirmayin.mevcut personelin maaslarini artirin..zor geciniyoruz... Muammer Yorumu YanÄ±tla gerkÃ§e Yorum : sonuÃ§ nedir yolsuzluk varmÄ± yok mu biz kamu oyu olarak ona bakarÄ±z ki yolsuzluk varki bukadar serzeniÅŸ... hasan 4547 Yorumu YanÄ±tla eyt Yorum : eyt maÄŸduru olarak yazÄ±yorum , nasÄ±l destek istiyorsanÄ±z hazÄ±rÄ±m toplu hareket edelim kim hakkÄ±mÄ±zÄ± arÄ±yacaksa onlarla beraber hareket edelim 1969 doÄŸumluyum 26 yÄ±llÄ±k ssk lÄ±yÄ±m daha 6 ... battal Ã¶z Yorumu YanÄ±tla BaÅŸvuru Yorum : Elektrik & Elektronik ve Enerji Tekniker 0545 224 2604 MUSTAFA OÄžUZHAN UÃ‡AR Yorumu YanÄ±tla ï»¿ Ã–zelleÅŸtirme Ã–YK ÅžanlÄ±urfa HES'in Ã–zelleÅŸtirmesini OnayladÄ± Ã‡ayÄ±rhan Ã–zelleÅŸtirmesi Bir Kez Daha Ertelendi Rekabet Kurulu, Menzelet ve KÄ±lavuzlu HES'lerin Ã–zelleÅŸtirmesini OnayladÄ± Ã–zelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan Devrim Gibi Karar Ahmet Aksu Yeniden Ã–zelleÅŸtirme Ä°daresi BaÅŸkanÄ± EÃœAÅž'a Ait Ã‡ayÄ±rhan KÃ¶mÃ¼r Rezerv AlanÄ± ile Enerji Ãœretim AlanÄ± Ã–zelleÅŸtirmesinde Erteleme ï»¿ GÃ¼ndem Ä°ÅŸsizlik OranÄ± AÃ§Ä±klandÄ± MTA Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 187 Personel Ä°Ã§in Ä°haleye Ã‡Ä±ktÄ± Belgesiz Ä°ÅŸÃ§i Ã‡alÄ±ÅŸtÄ±rana Ä°ÅŸÃ§i BaÅŸÄ±na 500 TL Para CezasÄ± TES-Ä°Åž TREDAÅž'ta Yetkili Sendika Oldu TEÄ°AÅž 111 Teknisyen Alacak YargÄ±tay'dan FlaÅŸ 'Fazla Mesai' KararÄ± ï»¿Ã‡OK OKUNANLAR16 Ocak 2017 TÃ¼rkiye'de Neler Olacak?16 Ocak 2017 TÃ¼rkiye GÃ¼ndemi 4/C'liler Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±ndan "KADRO" KararÄ± Ã‡Ä±ktÄ±!TÃ¼rkiye Geneli Elektrik KesintileriTÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisiâ€™ne Ã‡Ä±karma YaptÄ±larÄ°ÅŸte TEDAÅž'Ä±n Yeni Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼GEDÄ°Z ve AYDEM Eleman ArÄ±yorBaÅŸbakan'dan 4/C'lilere ve Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlara KÃ¶tÃ¼ HaberBaÅŸbakan'a Mektup VarAyedaÅŸ Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± Hak ArayÄ±ÅŸÄ±ndaTEDAÅž'tan Eleman AlÄ±mÄ± Duyurusu ï»¿Ã‡OK YORUMLANANÄ°stanbul Anadolu YakasÄ± Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m A.Åž.(AYEDAÅž) Genel MÃ¼dÃ¼r MÃ¼kremin Ã‡EPNÄ°, haberimizi doÄŸruladÄ±.Ä°ÅŸte TEDAÅž'Ä±n Yeni Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ AyedaÅŸ Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± Hak ArayÄ±ÅŸÄ±ndaTEDAÅž'Ä±n Yeni Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡EPNÄ° Mi?AYEDAÅž'ta Gergin BekleyiÅŸAYEDAÅž'ta 4/C ToplantÄ±sÄ± YapÄ±ldÄ±BaÅŸbakan'a Mektup VarEmeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlara MÃ¼jde YokBaÅŸbakan'dan 4/C'lilere ve Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlara KÃ¶tÃ¼ HaberTaÅŸeron Ä°ÅŸÃ§ilere Yine Hayal KÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±AYEDAÅž Yasta!YAZARLAR Ahmet RaÅŸid DRAMALIAlternatif Enerji KaynaklarÄ± Teknolojisi Teknikeri Neden Ä°ÅŸsiz?Ali Ã‡antaDoÄŸum BorÃ§lanmasÄ± ZaferiNadir AVÅžAROÄžLUSayÄ±ÅŸtay RaporlarÄ±nda TÃ¼rkiye KÃ¶mÃ¼r Ä°ÅŸletmeleriRemzi CÄ°ÄžERLÄ°EÃœAÅž MYO Mezunu TEKNÄ°KERLER Kadro Ä°stiyor ANKET Enerjisa CEOâ€™su KÄ±vanÃ§ Zaimler'den FlaÅŸ AÃ§Ä±klamalar ENERJÄ°SA CEOâ€™su KÄ±vanÃ§ Zaimler, networkingakademiâ€™den ErtuÄŸrul Belenâ€™in CEO ve Lider Networking RÃ¶portajlarÄ±â€™na konuk oldu. Enerjisa CEOâ€™su KÄ±vanÃ§ Zaimler'den FlaÅŸ AÃ§Ä±klamalarEnerjide Yeni DÃ¶nem!ENERJÄ°SAâ€™nÄ±n Ä°nsan KaynaklarÄ± SÃ¼reÃ§leriAkkuyu NÃ¼kleer Enerji Santrali Projesi Ne Oldu? ï»¿BÃ¼tÃ¼n VideolarDÃ¼nyanÄ±n KonuÅŸtuÄŸu Proje TANAPElektrik AkÄ±mÄ± GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiTEÄ°AÅž Trafo CanlÄ± BakÄ±m EkibiZonguldakâ€™ta Maden OcaÄŸÄ±ndaki GÃ¶Ã§Ã¼kBakan YÄ±ldÄ±z'dan Irak'a YanÄ±tBedaÅŸ Ä°ÅŸÃ§ileri TES-Ä°Åž Ä°le ToplantÄ±daEmeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar BasÄ±n AÃ§Ä±klamasÄ± 2Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Ä°stanbul BasÄ±n AÃ§Ä±klamasÄ±BEDAÅž Eleman Ä°lanÄ±SÃ¼leyman Ã‡elebi-Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Hava Durumu Il il 5 Gunluk Hava Tahmini Linkler EPDKETÄ° MADENTETAÅžEÃœAÅžTEMSANTKÄ°BOTAÅžTAEKBORENTEDAÅžTPAOEÃœAÅžENERJÄ° BAKANLIÄžI ï»¿Enerji Haberleri | Enerji PiyasasÄ± | Enerji SektÃ¶rÃ¼ | Enerji GÃ¼ndemi | Enerji Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ± | Elektrik PiyasasÄ±Copyright 2013 © TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r. KullanÄ±m ÅžartlarÄ± | Reklam Verin | Ä°nsan KaynaklarÄ± | KÃ¼nye | Bize UlaÅŸÄ±n | Sitene Ekle | RSS