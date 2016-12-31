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01 Ocak 2017 Pazar
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TEİAŞ, TTK ve TKİ Personel Alacak
Tes-İş'ten BEDAŞ Açıklaması
TEDAŞ Tarihinde Bir İlk
EÜAŞ'a Yapılan Atamalar Mahkeme Tarafından İptal Edildi
OHAL Döneminde Enerji Bakanlığı'ndan 249 Mühendis İşten Çıkarıldı
EÜAŞ KPSS İle Kuruma Yerleşenlerin İsimlerini Açıkladı
TEİAŞ İşçisi Direkten Düşerek Hayatını Kaybetti
Enerji Bakanlığı'ndan 73 Personel Kamu Görevinden İhraç Edildi
Bakan Müezzinoğlu'ndan Taşerona Kadro Açıklaması
TEİAŞ, EÜAŞ, ETİ Maden ve TKİ'ye Ait Kadrolarda Düzenleme
BEDAŞ'tan İş Garantili Eğitim
Doğru LED Ampul Nasıl Seçilir?
Dünyada Nükleer Enerji Santrali Olan Ülkeler!
Yenilenebilir Enerji..GÜCÜNÜ GÜNEŞTEN ALAN VE HİÇ TÜKENMEYECEK ENERJİ..
RÜZGAR ENERJİSİNİN KAYNAĞI GÜNEŞTİR..
ÇEVRECİ ENERJİNİN KAYNAĞI BELLİ OLSUN
ENERJİ ISI VE IŞIK ENERJİSİ ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN GÜNEŞ
Enerji Tasarrufu..ELEKTRİK, atom çekirdeğinin çevresinde dönen elektronların yer değiştirmesinden elde edilir..
ENERJİSA Gaziantep'te Akıllı Şehir Uygulaması Kuracak
Enerjisa, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Gaziantep’te, ‘Akıllı Şehir’ örnek uygulamasına başladı.
AKSA Enerji 2017 Hedeflerini Açıkladı
Aksa Enerji 2017 yılında 12.4 TWh satış hacmi ile 3 milyar TL ciro hedefliyor
Asunim Türkiye Yeni Projelerine 2017’de Devam Edecek
Asunim Türkiye yeni projelerine 2017’de de son surat devam edecek
2017 Yılı İçin Serbest Tüketici Limiti 2400 kWh Olarak Uygulanacak
2017 yılı için serbest tüketici limiti 2400 kWh olarak uygulanacak
Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Bedelleri Belirlendi
EPDK, lisanssız elektrik üretimi başvuru bedellerini belirledi
Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı Belirlendi
EPDK, Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatını 14,02 Krş/kWh olarak belirledi
Park Elektrik İşçileri İşsiz Kaldı
Park Elektrik, Siirt Madenköy açık ocak işletmesindeçalışan işçilerin iş akitlerinin feshedilmesine karar verdi.
Doğalgaz Piyasasında Serbest Tüketici Olma Sınırı Aynı Şekilde Sürdürülecek
EPDK, doğalgaz piyasasında serbest tüketici olma sınırını aynı şekilde sürdürecek.
EPDK Kesme Bağlama, Güvence, Sayaç Kontrol ve Güç Kalitesi Ölçüm Hizmet Bedellerini Belirledi
EPDK, kesme bağlama, güvence, sayaç kontrol ve güç kalitesi ölçüm hizmet bedellerini belirledi.
İzmir’in ‘Yaz Saati’ Faturası: 68 milyon TL!
İzmir’de Kasım ayında elektrik tüketimi, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 11.4 artış gösterdi.
Bu Yol Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiyor
Fransa'da güneş panelleriyle kaplı “benzeri görülmemiş” yeni bir yolun açılışı yapıldı.
Elektrikte Tavan Fiyat Uygulaması Geliyor
Enerji yönetimi fırsatçıların önüne geçmek için elektrikte 'tavan fiyat' uygulamasını gündeme aldı.
TEİAŞ 5 Trafo Merkezini İşletmeye Vermek İçin İhaleye Çıktı
TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı “Alsancak GIS, Ebso, Manisa, Piyale GIS, Soma-A” Trafo Merkezlerini İşletmeye vermek için ihaleye çıktı.
Enerjinin Devleri Boğaziçinde Buluştu
“Petrol ve Gaz Çalıştayı” Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirildi.
Akenerji Öğrencilere Ulubat HES'i Tanıttı
Akenerji uzmanları, Bursa’da 110 öğrenciye Ulubat Hidroelektrik Santrali’ni tanıttı.
Türkiye'nin İlk Özel Sektör Hidro-Türbin Fabrikası'na AR-GE Ödülü
Türkiye’nin ilk özel sektör hidro-türbin fabrikası Hidroen, ASO 53. Yıl ödül töreninde AR-GE dalında ödül aldı.
Enerji
Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri
Elektrik Gaz ve Su, Sayaçları 2017 Yılı Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi
MİGEM Genel Müdürlüğüne Mithat Cansız mı Atanıyor?
AKSA Enerji 2017 Hedeflerini Açıkladı
Asunim Türkiye Yeni Projelerine 2017’de Devam Edecek
Bu Yol Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiyor
Elektrik
TEDAŞ 408 Personel İçin İhaleye Çıktı
ÇEDAŞ Yeni Yıla Işık Tutacak
Elektrik Kesintisinde Milyonluk Zarar Meydana Geldi!
TETAŞ, 2017'de Yerli Kömür Santrallerinden 18 Milyar Kwh Elektrik Enerjisi Satın Alacak
SPK ENERJİSA'nın Başvurusunu Onayladı
Enerji Bakanlığı'ndan Elektrik Kesintisi Açıklaması
Aldiklari maas helal..
Yorum :
Sevgili enerjimagazin editörü öncelikle bu zor koşullarda enerji çalışanlarının neler yaşadığını Hangi zorlukla çalıştıklarını yayinladiginiz için teşekkür ederim . Ben ve benim...
Ertan
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BİRLİKTE YENİ HEDEFLERe
Yorum :
TEDAŞ AİLESİNİN MENSUBU OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM BU ORGANİZASYONU HAZIRLAYAN BAŞTA GENEL MÜDÜRÜMÜZ SN HALİL İBRAHİM LEVENTOĞLU VE DEĞERLİ YARDIMCILARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM...
TOLGA BAĞCI
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Gururluyum
Yorum :
Genel Müdürüm sizin gibi mütevazi kişilikli bir insanla birlikte çalıştığım için, TEDAŞ ailesinin bir ferdi olduğum için çok gururluyum. Masa masa gezerek her birimizle ayrı ayrı ilg...
Fatih
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Hakkimi Haram olsun.
Yorum :
2012 yilinda kpss puani ile özelleşen ve özelleştirme kapsaminda olan Tedaş temsilciliklerinde veya kurulacak olan yerlerde göreve başladim ama özelleştirme esnasinda. Personel daire başkanl...
ilhami Güneş
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emniyt
Yorum :
kardeşi direkte hiç bir yer ankraj noktası olmasa bile dikey yaşam halatı ve asap kullanacak bunlar isg mevzuatlarında yazılı malesef bunları öğrenemedik.malzeme tedarikinden firma sorumlud...
mevlüt bayrak
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yalan haber insan canı bu kadar kolay alınamaz
Yorum :
Fatih küçük abimiz orada emminet kemeri yoksa İsg iş güvenliniz neredeydi ve orada kopan halat kaç yıllıktır allah bilir vermişsiniz taşerona işi kafasına göre pazar günü işe çıkar...
mustafa göküs
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açma veya kesme
Yorum :
Adıyaman Gölbaşı akedaş acma kesme basvuru yatım ama bana geri dönüş yapılmadı elektrik elektronik diploma var 05310290647
ilker şahin
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Yorum :
denizli ticaret meslek lisesinde okuyorum son senem iş arıyorum yardımcı olursanız sevinirimm....
osman yıldırım
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Teias
Yorum :
Direkten inerken emniyet kemeri kullanmadığını yazmışsınız pekala size soralım inerken emniyet kemerini nereye baglayacaksin siz haber yaparsınız ancak ordaki o çalışanın nasıl çalı...
Hüseyin Cakmak
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Terbiyesizliğin lüzumu yok
Yorum :
Münhali açılan kadroya alınacak kişilerin çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. İstenen seviye düzeyini belirleyen alanında uzman birden fazla uluslararası kurum ve bunların düz...
tuluy kalyoncu
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Çağrı merkezi maaşı
Yorum :
Maaş ne kadar acaba ? asgari ücretmi daha mı düşük?
seray sevgi
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MÜNHAL ŞARTLARINI YAZAN GERİZEKALIYA
Yorum :
ula istediniz salakca seyler var 1. si Avrupa Dil Pasaportu sınavı ula allahınızı severseniz okadar kıbrıslı turk durduk yere neden girsin o sınava bu sınav avrupada çalısacak avrupa pasap...
MÜNHAL ŞARTLARINI YAZAN GERİZEKALIYA
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çalışanlar
Yorum :
söyledikleriniz 4 c ye geçirmeye mecbur bıraktığınız insanlar ile görüldü
zafer bulut
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Maaslara zam
Yorum :
Personel alımı güzel olur ama en önemlisi arıza onarım bakımda çalışan personeller ne iş yapıyor Die bir araştırmak lazım. ben söyleyeyim belki bilmeyen vardır. Bu adamlar yazın sıc...
Ertan
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is arıyorum
Yorum :
Is arıyorum yardimci olursanız sevinirim
Hülya özdemir
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Elektrik ariza onarim bakim
Yorum :
Personel sayisini artirmayin.mevcut personelin maaslarini artirin..zor geciniyoruz...
Muammer
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gerkçe
Yorum :
sonuç nedir yolsuzluk varmı yok mu biz kamu oyu olarak ona bakarız ki yolsuzluk varki bukadar serzeniş...
hasan 4547
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eyt
Yorum :
eyt mağduru olarak yazıyorum , nasıl destek istiyorsanız hazırım toplu hareket edelim kim hakkımızı arıyacaksa onlarla beraber hareket edelim 1969 doğumluyum 26 yıllık ssk lıyım daha 6 ...
battal öz
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Başvuru
Yorum :
Elektrik & Elektronik ve Enerji Tekniker 0545 224 2604
MUSTAFA OĞUZHAN UÇAR
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ÇALIŞANIN EMEĞİNİ GASP
Yorum :
BURADA ASIL OLAN İŞ VERENİN ÇALİŞANININ HAKINI GASP ETMESİ VE HAKINI GÖZ GÖRE GÖRE ÇALMASIDIR...ÇALİŞANA AZLEDİLEN KANUN VE MADESİ BU SUÇU İSNAT ETMİŞ ANLAMINA GELMEMEKLE BİRLİKT...
FERAMUZ YOLDANGEÇER
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Özelleştirme
Çayırhan Özelleştirmesi Bir Kez Daha Ertelendi
Rekabet Kurulu, Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerin Özelleştirmesini Onayladı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Devrim Gibi Karar
Ahmet Aksu Yeniden Özelleştirme İdaresi Başkanı
EÜAŞ'a Ait Çayırhan Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanı Özelleştirmesinde Erteleme
Menzelet ve Kılavuzlu HES’ler Akörenbeli'nin Oldu
Gündem
MİGEM 100 Personel Alacak
Asgari Ücret Belirlendi
İki ÇEDAŞ Çalışanı Hayatını Kaybetti
TEİAŞ, TTK ve TKİ Personel Alacak
Tes-İş'ten BEDAŞ Açıklaması
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
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TTK
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TEDAŞ
ENERJİ BAKANLIĞI
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