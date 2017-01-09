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10 Ocak 2017 Salı
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Elektrik
Gündem
Maden
Asgari Ücret Belirlendi
TEİAŞ, TTK ve TKİ Personel Alacak
Tes-İş'ten BEDAŞ Açıklaması
TEDAŞ Tarihinde Bir İlk
EÜAŞ'a Yapılan Atamalar Mahkeme Tarafından İptal Edildi
OHAL Döneminde Enerji Bakanlığı'ndan 249 Mühendis İşten Çıkarıldı
EÜAŞ KPSS İle Kuruma Yerleşenlerin İsimlerini Açıkladı
TEİAŞ İşçisi Direkten Düşerek Hayatını Kaybetti
Enerji Bakanlığı'ndan 73 Personel Kamu Görevinden İhraç Edildi
Bakan Müezzinoğlu'ndan Taşerona Kadro Açıklaması
TEİAŞ, EÜAŞ, ETİ Maden ve TKİ'ye Ait Kadrolarda Düzenleme
Doğru LED Ampul Nasıl Seçilir?
Dünyada Nükleer Enerji Santrali Olan Ülkeler!
Yenilenebilir Enerji..GÜCÜNÜ GÜNEŞTEN ALAN VE HİÇ TÜKENMEYECEK ENERJİ..
RÜZGAR ENERJİSİNİN KAYNAĞI GÜNEŞTİR..
ÇEVRECİ ENERJİNİN KAYNAĞI BELLİ OLSUN
ENERJİ ISI VE IŞIK ENERJİSİ ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN GÜNEŞ
Enerji Tasarrufu..ELEKTRİK, atom çekirdeğinin çevresinde dönen elektronların yer değiştirmesinden elde edilir..
ÖYK Şanlıurfa HES'in Özelleştirmesini Onayladı
ÖYK, Şanlıurfa HES'in özelleştirme ihalesini onayladı.
EPDK 22 Şirkete 8,6 Milyon TL Ceza Kesti
EPDK, çeşitli gerekçelerle 22 şirkete toplam 8 milyon 651 bin 800 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
Yenilenebilir Enerji Projelerine Tam Destek
TSKB Genel Müdürü İnce, "Başta rüzgar, güneş ve jeotermal olmak üzere, yenilenebilir enerji projelerine destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.
Enerji Bakanlığından Personel Alım Duyurusu
Bakanlık, Sözleşmeli Bilişim Personeli” sınavına girmeye hak kazanan adayların listesini yayınladı.
EPİAŞ Serbest Tüketici Portalı Kullanıma Açıldı
EPİAŞ tarafından geliştirilen “Serbest Tüketici Portalı” EPİAŞ sisteminde kayıtlı olan serbest tüketicilerin kullanımına açıldı.
Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri
EİGM, “Elektrik Tesislerinin Proje Onay ve Kabul Yetkilendirmeleri” yayınlandı.
TEDAŞ 408 Personel İçin İhaleye Çıktı
TEDAŞ Genel Müdürlüğü, temizlik ve destek hizmetlerinin 408 personel ile karşılanması işi için ihaleye çıktı.
TETAŞ, 2017'de Yerli Kömür Santrallerinden 18 Milyar Kwh Elektrik Enerjisi Satın Alacak
TETAŞ, 2017'de Yerli Kömür Santrallerinden 185 TL/MWh fiyattan 18 Milyar Kwh Elektrik Enerjisi Satın Alacak
SPK ENERJİSA'nın Başvurusunu Onayladı
SPK, Enerjisa'nın borçlanma aracı ihracını onayladı.
Elektrikte 83 TL Ödeyen 101 TL Tasarruf Edecek!
Elektrikte 83TL ödeyen 100TL tasarruf edecek!
MİGEM 100 Personel Alacak
MİGEM, 50 Maden Mühendisi, 25 Jeoloji Mühendisi ve 25 Harita Mühendisi alacak.
Enerji Bakanlığı'ndan Elektrik Kesintisi Açıklaması
TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir.
EPDK: Elektrik Tarifelerinde Artış Yok
EPDK: 1 Ocak 2017'den itibaren elektrik satış tarifelerinde herhangi bir artış olmadı
Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı Azaldı
Türkiye'nin Ekim ayında doğal gaz ithalatı azaldı.
Elektrik Fiyatları Neden Yükseliyor?
Güntay Şimşek son zamanlarda yükselmeye başlayan elektrik fiyatlarını yazdı.
Dağıtım Şirketlerinin Bağlantı ve Hizmet Bedelleri Üst Sınırları Belirlendi
Doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2017 yılı için uygulayacakları bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırları belirlendi.
Enerji
MİGEM Genel Müdürlüğü Görevine Mithat Cansız Getirildi
EPDK 13 Şirketin Lisansını İptal Etti
Enerji Bakanlığı'ndan 73 Personel Kamu Görevinden İhraç Edildi
Enerji Sektöründe Şirket Devralma ve Birleşmeleri Azaldı
EPDK 22 Şirkete 8,6 Milyon TL Ceza Kesti
Yenilenebilir Enerji Projelerine Tam Destek
Elektrik
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Kesinti Karnesi
EPDK, EÜAŞ'a Üç HES İçin Elektrik Üretim Lisansı Verdi
Atom Karınca Elektrik Kesintileri Sonrası Sahaya İndi
Rekabet Kurulu, CLK Ortaklığındaki Ayrılığı Onayladı
Aydem ve Gediz Elektrik İstihdamını Artırdı
Çatalca RES'in Ek Kapasite Yatırımı Devreye Alındı
Aldiklari maas helal..
Yorum :
Sevgili enerjimagazin editörü öncelikle bu zor koşullarda enerji çalışanlarının neler yaşadığını Hangi zorlukla çalıştıklarını yayinladiginiz için teşekkür ederim . Ben ve benim...
Ertan
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BİRLİKTE YENİ HEDEFLERe
Yorum :
TEDAŞ AİLESİNİN MENSUBU OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM BU ORGANİZASYONU HAZIRLAYAN BAŞTA GENEL MÜDÜRÜMÜZ SN HALİL İBRAHİM LEVENTOĞLU VE DEĞERLİ YARDIMCILARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM...
TOLGA BAĞCI
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Gururluyum
Yorum :
Genel Müdürüm sizin gibi mütevazi kişilikli bir insanla birlikte çalıştığım için, TEDAŞ ailesinin bir ferdi olduğum için çok gururluyum. Masa masa gezerek her birimizle ayrı ayrı ilg...
Fatih
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Hakkimi Haram olsun.
Yorum :
2012 yilinda kpss puani ile özelleşen ve özelleştirme kapsaminda olan Tedaş temsilciliklerinde veya kurulacak olan yerlerde göreve başladim ama özelleştirme esnasinda. Personel daire başkanl...
ilhami Güneş
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emniyt
Yorum :
kardeşi direkte hiç bir yer ankraj noktası olmasa bile dikey yaşam halatı ve asap kullanacak bunlar isg mevzuatlarında yazılı malesef bunları öğrenemedik.malzeme tedarikinden firma sorumlud...
mevlüt bayrak
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yalan haber insan canı bu kadar kolay alınamaz
Yorum :
Fatih küçük abimiz orada emminet kemeri yoksa İsg iş güvenliniz neredeydi ve orada kopan halat kaç yıllıktır allah bilir vermişsiniz taşerona işi kafasına göre pazar günü işe çıkar...
mustafa göküs
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açma veya kesme
Yorum :
Adıyaman Gölbaşı akedaş acma kesme basvuru yatım ama bana geri dönüş yapılmadı elektrik elektronik diploma var 05310290647
ilker şahin
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Yorum :
denizli ticaret meslek lisesinde okuyorum son senem iş arıyorum yardımcı olursanız sevinirimm....
osman yıldırım
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Teias
Yorum :
Direkten inerken emniyet kemeri kullanmadığını yazmışsınız pekala size soralım inerken emniyet kemerini nereye baglayacaksin siz haber yaparsınız ancak ordaki o çalışanın nasıl çalı...
Hüseyin Cakmak
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Terbiyesizliğin lüzumu yok
Yorum :
Münhali açılan kadroya alınacak kişilerin çok iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor. İstenen seviye düzeyini belirleyen alanında uzman birden fazla uluslararası kurum ve bunların düz...
tuluy kalyoncu
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Çağrı merkezi maaşı
Yorum :
Maaş ne kadar acaba ? asgari ücretmi daha mı düşük?
seray sevgi
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MÜNHAL ŞARTLARINI YAZAN GERİZEKALIYA
Yorum :
ula istediniz salakca seyler var 1. si Avrupa Dil Pasaportu sınavı ula allahınızı severseniz okadar kıbrıslı turk durduk yere neden girsin o sınava bu sınav avrupada çalısacak avrupa pasap...
MÜNHAL ŞARTLARINI YAZAN GERİZEKALIYA
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çalışanlar
Yorum :
söyledikleriniz 4 c ye geçirmeye mecbur bıraktığınız insanlar ile görüldü
zafer bulut
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Maaslara zam
Yorum :
Personel alımı güzel olur ama en önemlisi arıza onarım bakımda çalışan personeller ne iş yapıyor Die bir araştırmak lazım. ben söyleyeyim belki bilmeyen vardır. Bu adamlar yazın sıc...
Ertan
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is arıyorum
Yorum :
Is arıyorum yardimci olursanız sevinirim
Hülya özdemir
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Elektrik ariza onarim bakim
Yorum :
Personel sayisini artirmayin.mevcut personelin maaslarini artirin..zor geciniyoruz...
Muammer
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gerkçe
Yorum :
sonuç nedir yolsuzluk varmı yok mu biz kamu oyu olarak ona bakarız ki yolsuzluk varki bukadar serzeniş...
hasan 4547
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eyt
Yorum :
eyt mağduru olarak yazıyorum , nasıl destek istiyorsanız hazırım toplu hareket edelim kim hakkımızı arıyacaksa onlarla beraber hareket edelim 1969 doğumluyum 26 yıllık ssk lıyım daha 6 ...
battal öz
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Başvuru
Yorum :
Elektrik & Elektronik ve Enerji Tekniker 0545 224 2604
MUSTAFA OĞUZHAN UÇAR
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ÇALIŞANIN EMEĞİNİ GASP
Yorum :
BURADA ASIL OLAN İŞ VERENİN ÇALİŞANININ HAKINI GASP ETMESİ VE HAKINI GÖZ GÖRE GÖRE ÇALMASIDIR...ÇALİŞANA AZLEDİLEN KANUN VE MADESİ BU SUÇU İSNAT ETMİŞ ANLAMINA GELMEMEKLE BİRLİKT...
FERAMUZ YOLDANGEÇER
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Özelleştirme
ÖYK Şanlıurfa HES'in Özelleştirmesini Onayladı
Çayırhan Özelleştirmesi Bir Kez Daha Ertelendi
Rekabet Kurulu, Menzelet ve Kılavuzlu HES'lerin Özelleştirmesini Onayladı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Devrim Gibi Karar
Ahmet Aksu Yeniden Özelleştirme İdaresi Başkanı
EÜAŞ'a Ait Çayırhan Kömür Rezerv Alanı ile Enerji Üretim Alanı Özelleştirmesinde Erteleme
Gündem
TEİAŞ 111 Teknisyen Alacak
Yargıtay'dan Flaş 'Fazla Mesai' Kararı
MİGEM 100 Personel Alacak
Asgari Ücret Belirlendi
İki ÇEDAŞ Çalışanı Hayatını Kaybetti
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
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