LEVENTOĞLU Toroslar EDAŞ ve AEDAŞ'ı İnceledi

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, Toroslar EDAŞ ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ)’ı ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.